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20:09, 6 декабря 2022Наука и техника

Выявлена основная причина одомашнивания кошек

Heredity: изменение образа жизни людей привело к одомашниванию кошек

Фото: Manja Vitolic / Unsplash

Ученые из Университета Миссури и Колледжа ветеринарной медицины Массачусетского технологического института выявили основную причину одомашнивания кошек десять тысяч лет назад. Они считают, что к этому привело изменение образа жизни людей. О выводах исследования сообщается в статье, опубликованной в журнале Heredity.

В процессе работы специалисты собрали и проанализировали ДНК кошек в районе Плодородного Полумесяца, а также по всей Европе, Азии и Африке, изучив в общей сумме почти 200 различных генетических маркеров.

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Одним из основных факторов, который привлек внимание ученых, стали микросателлиты, которые очень быстро мутируют и рассказывают о последних популяциях кошек, а также о развитии породы за последние несколько сотен лет. Еще одним ключевым маркером были однонуклеотидные полиморфизмы, которые представляют собой единичные изменения по всему геному.

Результаты анализа подтвердили теорию о том, что кошки, вероятно, были впервые одомашнены только в Плодородном Полумесяце, прежде чем мигрировать с людьми по всему миру. Ученые подчеркивают, что на самом деле кошек следует называть полуодомашненными, поскольку, если их выпустить на волю, они будут охотиться на более мелких животных и смогут выживать и спариваться самостоятельно.

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Елена Апазиди
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