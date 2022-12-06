Песков порассуждал о целях спецоперации

Песков заявил, что Россия достигнет поставленных целей спецоперации

Россия обязательно достигнет поставленных целей специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Россия должна и достигнет поставленных целей», — сказал представитель Кремля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин побывал в зоне спецоперации на линии обороны и встретился там с московскими бойцами. Кроме того, градоначальник показал линии укрепления и рассказал, что помогал бойцам устанавливать генераторы и печки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).