Песков порассуждал о целях спецоперации
Песков заявил, что Россия достигнет поставленных целей спецоперацииСюжетСпециальная военная операция на Украине
Россия обязательно достигнет поставленных целей специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Россия должна и достигнет поставленных целей», — сказал представитель Кремля.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин побывал в зоне спецоперации на линии обороны и встретился там с московскими бойцами. Кроме того, градоначальник показал линии укрепления и рассказал, что помогал бойцам устанавливать генераторы и печки.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).