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12:46, 6 декабря 2022Россия

Песков порассуждал о целях спецоперации

Песков заявил, что Россия достигнет поставленных целей спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия обязательно достигнет поставленных целей специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Россия должна и достигнет поставленных целей», — сказал представитель Кремля.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин побывал в зоне спецоперации на линии обороны и встретился там с московскими бойцами. Кроме того, градоначальник показал линии укрепления и рассказал, что помогал бойцам устанавливать генераторы и печки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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