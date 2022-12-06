Объявленный в розыск в Латвии Черный Ленин рассказал об участии в СВО

Активист Бенес Айо, получивший прозвище Черный Ленин, участвует в СВО в составе ВС РФ

Уроженец Латвии Бенес Айо, получивший из-за национал-большевистских взглядов прозвище Черный Ленин, рассказал об участии в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Интервью с ним опубликовано в Telegram-канале RT.

На родине политический и общественный активист неоднократно подвергался гонениям со стороны властей, а в декабре 2019 года Латвия и ЕС объявили его в розыск. 30 ноября 2022 года стало известно, что он получил российское гражданство.

Сейчас Айо находится в зоне проведения СВО в качестве добровольца. Его позывной — Дзержинский. Мужчина признался, что в начале спецоперации был уверен, что она продлится не более месяца, а бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут массово сдаваться.

«Однако Запад начал накачивать Украину оружием. Кроме того, в июле резко усилились обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Учитывая все эти обстоятельства, я, по согласованию с КПРФ, с августа принимаю участие в спецоперации в составе Вооруженных сил РФ», — рассказал он.

Бенес Айо — активный деятель национал-большевистских и коммунистических организаций советско-латышского происхождения. Айо неоднократно задерживали и приговаривали к заключению за участие в протестных акциях. Из-за политического преследования он был вынужден покинуть Латвию и переехать в Великобританию, а потом — в Россию, где в 2020 году получил политическое убежище. Активист также имеет гражданство Донецкой народной республики (ДНР), в рядах ополчения которой он воевал в 2014-2015 году. Паспорт ДНР ему лично вручил первый глава республики Александр Захарченко.