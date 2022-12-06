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13:24, 6 декабря 2022Ценности

Модели OnlyFans предсказали казнь за постыдный наряд на чемпионате мира

Модель Астрид Ветт посетила матч чемпионата мира в купальнике и подверглась критике в сети

Фото: @astridwett

Британская модель посетила чемпионат мира, проходящий в Катаре, в откровенном образе и подверглась критике в социальных сетях. Соответствующие снимки и комментарии опубликованы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пользовательница платформы OnlyFans Астрид Ветт поделилась снимками с матча, в которой сразились команды Аргентины и Австралии. На размещенных кадрах видно, что манекенщица посетила игру в купальном лифе бирюзового цвета в сочетании с укороченной рубашкой, оголявшей ее тело, и коротких черных джинсовых шортах.

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Подписчики назвали ее наряд постыдным и напомнили ей о телесных наказаниях, а также предсказали смертную казнь за нарушение норм шариата в Катаре. «Помни, что в стране еще существует смертная казнь», «Прикройся и уважай понятия чужой страны», «Астрид, это Катар, а не Англия», «Почему ты не следуешь правилам чужого государства?», «Стыд», — высказывались юзеры в комментариях.

21 ноября ФИФА запретила игрокам носить радужные капитанские повязки с надписью One Love. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности. 25 ноября появилась информация, что в Катаре снимут запрет на поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей ЧМ.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

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Майя Пономаренко
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