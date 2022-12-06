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18:00, 6 декабря 2022Мир

В РАН назвали одну из возможных причин ядерной войны

В РАН заявили, что эскалация кризиса за пределы Украины может привести к ядерной войне
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Эскалация кризиса на Украине и его распространение за пределы страны может привести к ядерной войне. Об этом заявил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам эксперта, главная опасность — переход Украины к ракетным ударам вглубь по территории России. Это запустит механизм эскалации с непредсказуемыми последствиями.

«Для того чтобы этого избежать, необходимо как можно скорее договориться о прекращении огня, а вслед за этим перейти к переговорам по урегулированию кризиса на Украине и вокруг нее», — сказал Арбатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский счел, что российский лидер Владимир Путин не будет применять ядерное оружие в ходе конфликта на территории республики. «Я не думаю, что он [Путин] применит ядерное оружие», — пояснил украинский президент.

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Анжелика Бережная
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