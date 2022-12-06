Двух экоактивистов оштрафовали за порчу картины в Национальной галерее Британии

Суд Лондона оштрафовал на £1000 двух экоактивистов за порчу картины в Национальной галерее

Суд Лондона оштрафовал двух экоактивистов кампании Just stop oil более чем на 1000 фунтов стерлингов (около 1220 долларов) за порчу картины английского художника-романтика Джона Констебла в британской Национальной галерее. Об этом пишет газета Evening Standard.

Инцидент произошел 4 июля. 23-летняя Ханна Хант и 22-летний Эден Лазарус приклеили себя к пейзажу «Стог сена» Констебла в Национальной галерее. До этого они успели заклеить картину, написанную в 1821 году, листами бумаги с собственной версией произведения.

Суд постановил, что причиненный произведению искусства ущерб «был значительным, а не малозначительным», а действия активистов — «безответственными, не имеющими законных оснований».

По информации газеты, реставрация полотна обошлась в 1081 фунт стерлингов. Судья принял решение разделить эту сумму между двумя осужденными: каждая из них должен выплатить по 540,47 фунта. Он также предостерег их от новых нарушений, предупредив, что они могут оказаться за решеткой.

Ранее экоактивисты движения Just Stop Oil пригрозили более серьезными атаками на произведения искусства и заявили, что начнут резать картины. Представитель движения Алекс де Конинг назвал безумным то, что общество больше злят нацеленные на произведения искусства активисты, чем стихийные бедствия.