Уральский «Эрмитаж» обновит постоянную экспозицию

«Эрмитаж-Урал» включит в экспозицию более 50 новых предметов западноевропейского искусства

Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» обновит постоянную экспозицию западноевропейского искусства предметами, приобретенными Екатеринбургским музеем изобразительных искусств (ЕМИИ). Об этом сообщает пресс-служба уральского художественного музея, передает ТАСС.

В состав закупки ЕМИИ вошли более 50 предметов западноевропейского искусства. Из них три десятка работ поступило в раздел изобразительного искусства: 17 живописных произведений и 13 скульптур. Это работы художников и скульпторов, творчество которых связано с Веной, Парижем, Берлином, Дюссельдорфом, Мюнхеном и другими крупными художественными европейскими центрами.

Отмечается, что самая ранняя работа датируется XVII столетием. Картина «Подношение даров» написана неизвестным автором, предположительно, голландской или немецкой школы. При этом большая часть произведений относится к середине — второй половине XIX века.

«Кроме того, теперь расширены хронологические рамки коллекции европейского искусства за счет предметов конца XIX века и работ первой трети ХХ столетия, ранее не представленной в собрании», — говорится в сообщении пресс-службы. Это, к примеру, картины «Осенний пейзаж» Дезире Томассена, «Зимний пейзаж с рекой» Макса Кларенбаха и «Лето. В парке» Августа Бехера.

Масштабное обновление постоянной экспозиции западноевропейского искусства в центре «Эрмитаж-Урал» запланировано на весну 2023 года.

Ранее сообщалось, что Пермский краеведческий музей впервые представит самый большой бивень предка мамонта — трогонтериевого слона. Экспонат длиной три метра и 15 сантиметров будет показан публике с 6 декабря на экспозиции «Музей пермских древностей».