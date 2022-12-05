В Перми впервые покажут самый большой бивень предка мамонта

В Пермском краеведческом музее с 6 декабря впервые представят бивень трогонтериевого слона

Пермский краеведческий музей впервые представит самый большой бивень предка мамонта — трогонтериевого слона. Об этом пишет ТАСС.

Экспонат длиной три метра и 15 сантиметров будет показан публике с 6 декабря на экспозиции «Музей пермских древностей». Отмечается, что камеральная обработка бивня-гиганта длилась несколько лет — находки была сделана при палеонтологических раскопках в Оханском районе в 2018 году.

«Для трогонтериевых слонов это почти предельный размер бивня. Обнаружить такой бивень целиком — редкая удача», — рассказали о сохранившейся части бивня в краеведческом музее, уточнив, что длина целого бивня составляла примерно три метра и 25 сантиметров.

В 2010 году местные рыбаки Оханского района Пермского края заметили бивни трогонтериевого слона на берегу реки Камы. Работы на этом участке начались только в 2013 году. По словам научного руководителя экспедиции и старшего научного сотрудника палеонтологического института РАН Евгения Мащенко, скелет предка мамонта, извлеченный в ходе раскопок в Прикамье, вошел в тройку самых полных аналогичных скелетов в мире.

Ранее в августе двое уфимских спасателей во время дайвинга на дне реки Белой нашли рог бизона и бивень мамонта. Отмечается, что возраст останков древних животных составляет около 10-11 тысяч лет.