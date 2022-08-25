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В Поволжье нашли рог бизона и бивень мамонта возрастом более 11 тысяч лет

В Уфе на реке Белой двое спасателей нашли рог бизона и бивень мамонта

Фото: страница «Управление гражданской защиты г. Уфы» во «ВКонтакте»

Двое уфимских спасателей во время дайвинга на дне реки Белой нашли рог бизона и бивень мамонта. Об этом сообщается в Telegram-канале управления гражданской защиты поволжского города.

Отмечается, что хобби Андрея Алексеева и Николая Григорьева связаны с водой: спасатели активно занимаются рыбалкой, подводной охотой и дайвингом. Так, во время одного из погружений на реке Белой они обнаружили предмет, похожий на бивень мамонта, и чуть позже — рог с частью уцелевшего черепа.

Фотографии находок были отправлены экспертам, которые подтвердили догадки спасателей. Отмечается, что возраст останков древних животных составляет около 10-11 тысяч лет.

«Сегодня один из тех, кто отыскал на дне ценные артефакты, Андрей Алексеев, передал их Национальному музею Республики Башкортостан, где они пополнят палеонтологический фонд», — говорится в сообщении.

Ранее в июле рядом с мавзолеем Тура-хана в Башкирии археологи обнаружили остатки древних сооружений. Находка представляет собой замкнутые прямоугольные остатки конструкций площадью несколько квадратных метров, спрятанных под землей.

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Дарья Рыбак
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