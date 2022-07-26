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В Башкирии обнаружили остатки древних сооружений

В Башкирии обнаружили остатки сооружений, спрятанных под землей у мавзолея Тур-хана

Фото: ИА «Башинформ»

Рядом с мавзолеем Тур-хана в Башкирии археологи обнаружили остатки древних сооружений. Об этом сообщает «Башинформ».

Находка представляет собой замкнутые прямоугольные остатки конструкций площадью несколько квадратных метров, спрятанных под землей. В Научно-производственном центре по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики (НПЦ) предположили, что сооружения могут быть связаны с мавзолеем Тура-хана.

В дальнейшем ученым предстоит установить подлинность обнаруженных остатков. Для этого специалисты возьмут пробы раствора между каменными кладками, чтобы выяснить происхождение материала.

Ранее в июле археологи нашли кремневый нож, изготовленный не менее 80 тысяч лет назад, во время экспедиции в Брянской области. Также в ходе раскопок специалисты обнаружили кости древних животных, в том числе бивни мамонтов.

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Мария Гейн
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