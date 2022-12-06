Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году тюремного заключения

Похитившего собак и стрелявшего в помощника Леди Гаги мужчину приговорили к 21 году тюрьмы

Мужчине, заключенному под стражу за похищение собак американской певицы и актрисы Леди Гаги, а также за покушение на убийство ее помощника, вынесли приговор. Об этом сообщает NBC News.

Суд приговорил обвиняемого 20-летнего Джеймса Ховарда Джексона к 21 году тюремного заключения. Преступник отказался от возражений на решение судьи.

В феврале 2021 года Джексон выстрелил в выгульщика собак певицы, после чего забрал трех бульдогов, одному из которых удалось сбежать, и скрылся с ними на белом автомобиле. Всего полиция задержала пятерых подозреваемых, двое из которых стали соучастниками преступления уже после совершения нападения.

Похищенных питомцев вернули Гаге через несколько дней, за их возвращение поп-звезда обещала награду в 500 тысяч долларов. Утверждается, что нападавшие не знали хозяина животных, но совершили преступление из-за высокой стоимости французских бульдогов. Цена собаки с хорошей родословной может достигать 10 тысяч долларов.

В июле стало известно, что в США по ошибке освободили похитившего собак Леди Гаги Джеймса Ховарда Джексона.

Ранее звезду K-Pop Криса Ву приговорили к 13 годам тюремного заключения и депортации из Китая после обвинений в изнасилованиях.