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17:17, 6 декабря 2022Ценности

Ида Галич показала способ спасти декольте с помощью скотча

Российская блогерша Ида Галич приклеила на декольте двусторонний скотч

Кадр: Telegram-канал «Только никому...»

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала способ спасти декольте с помощью скотча. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила в сторис видео (на момент написания новость оно удалено — прим. «Ленты.ру»), на котором она запечатлена в платье на голое тело, оформленное глубоким V-образным декольте. На опубликованных кадрах видно, как инфлюэнсерша пытается избавиться от приклеенного с внутренней стороны вещи скотча.

«Это специальный двойной скотч. Нужен для того, что во время съемок все крепко держалось, так как декольте очень опасное», — подписала звезда ролик.

В ноябре Ида Галич продемонстрировала фигуру в нижнем белье. Так, знаменитость запечатлена в ванной комнате в комплекте черного цвета, состоящем из кружевного бюстгальтера и трусов на высокой посадке. При этом в кадре видно, что на ее лице косметическая маска, а волосы распущены.

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Карина Черных
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