В России пообещали построить новый курорт на замену «Красной Поляне»

Правительство Пермского края: в Чусовском построят новый горнолыжный комплекс

В России пообещали построить новый курорт на замену «Красной Поляне» — в Пермском крае планируется создать всесезонный горнолыжный комплекс «Ермак». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Новый объект будет размещен в Чусовском городском поселении на востоке Пермского края. По информации Министерства территориального развития региона, на утвержденной площадке откроются горнолыжные трассы протяженностью семь километров с подъемниками и детская горнолыжная школа.

По словам директора чусовской краевой спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Огонек» Руслана Шарифуллина, благодаря новому горнолыжному комплексу в Чусовском появится возможность вовлечения детей в эти виды спорта с раннего возраста.

«Чусовой — удачное место для реализации такого проекта. Подтверждение этому — наличие высокопрофессиональных тренерских кадров, предгорья Уральских гор, транспортная доступность города. Реализация проекта будет способствовать росту внутреннего туризма, популяризации здорового образа жизни», — заявила министр территориального развития Пермского края Светлана Усачева.

Ранее в ноябре сообщалось, что отечественным путешественникам стали доступны туры на горнолыжные курорты Южной Кореи. Стоимость путевки без учета дороги составляет примерно 150 тысяч рублей, авиабилеты можно приобрести дополнительно за 60 тысяч рублей в обе стороны.