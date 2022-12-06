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19:09, 6 декабря 2022Забота о себе

Американская актриса назвала свой метод победить расстройство пищевого поведения

Хилари Дафф заявила, что победила расстройство пищевого поведения с помощью спорта и сна
Хилари Дафф

Хилари Дафф. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Звезда сериала «Как я встретила вашего папу» Хилари Дафф заявила, что с помощью сна, диеты и спорта смогла победить расстройство пищевого поведения (РПП). О своем методе преодолеть это психическое расстройство 35-летняя американская актриса рассказала в беседе с австралийским Women's Health.

По словам Дафф, она страдала от РПП в течение года, когда ей было 17 лет. «Актерская профессия заставляет думать: так, меня снимают, актрисы должны быть худыми. Это было чудовищно», — призналась она.

Чтобы победить неприятие собственного тела, Хилари Дафф пришлось включить в свое спортивное расписание силовые тренировки и изменить режим дня. «Я делаю упражнения, от которых становлюсь сильнее, а не просто привлекательнее. Провожу время с людьми, которые меня радуют и разделяют мои взгляды на бодипозитив и здоровье; высыпаюсь и питаюсь сбалансированно», — назвала свои методы борьбы с РПП актриса.

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Хилари Дафф прославилась, снявшись в картине «Каспер встречает Венди» (1998), позже она получила главную роль в сериале канала Disney «Лиззи Магуайер» (2001). Актриса воспитывает троих детей — четырехлетняя Бэнкс Вайолет и полуторагодовалая Мэй Джеймс родились в браке с музыкантом Мэтью Комой, а десятилетний Лука Круз — в предыдущем союзе со спортсменом Майком Комри.

Ранее врач-онколог Леонид Доронин указал на первые признаки компульсивного переедания. Об этом расстройстве, по его словам, могут говорить слишком быстрое поглощение еды и чувство вины после приема пищи.

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Александра Лисица
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