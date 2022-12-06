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05:31, 6 декабря 2022Путешествия

Россиянин побывал в Египте и назвал способы избежать неприятностей от местных

Читатель «Тонкостей туризма» для обхода уловок египтян посоветовал отвечать прямое «нет»

Фото: Asmaa Waguih / Reuters

Российский турист, побывавший в Хургаде, дал несколько советов по экономному отдыху и обхождению уловок от местных жителей. Впечатлениями от поездки он поделился с порталом «Тонкости туризма».

Верным способом избежать неприятностей от местных жителей россиянин считает внимательность и знание своих прав. Например, турист призвал читать условия в страховых полисах и перепроверять слова гидов. Также мужчина напомнил, что на рынке надо следить за руками продавцов, так как египтяне могут обвесить или завернуть другой товар.

«Не стесняйтесь отвечать продавцам на пляже "нет", просто прямое "нет". У нас в отеле был случай, когда туристы ответили массажисту: "не сегодня, возможно, завтра". И на следующий день он устроил скандал, что они не явились на массаж и должны ему денег за бронь», — поделился историей читатель портала.

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Кроме того, россиянин посоветовал не пользоваться такси, а вместо этого «подружиться с кем-то из персонала» и просить их заказывать для вас машину. Турист порекомендовал не покупать солнцезащитные крема на курорте — по его наблюдениям, местные средства с высоким фактором защиты «ужасного качества».

«Из советов: точно берите тапочки и маски с собой, в аренде тут все убитое, а покупать очень дорого и низкого качества. Берите с собой стики и электронные сигареты, местные их даже покупают сами, с ними тут дефицит», — добавил мужчина.

В ноябре российская путешественница и блогерша Марина Ершова побывала в Египте и пожаловалась, что ей нанесли психологическую травму. По ее словам, египтяне оказались навязчивыми, неграмотными и помешанными на религии, а местные мужчины буквально одержимы женщинами.

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Дарья Рыбак
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