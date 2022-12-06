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02:39, 6 декабря 2022Россия

Мошенники нашли способ зарабатывать на юных игроманах

Мошенники начали зарабатывать на поклонниках Brawl Stars и других ушедших из России игр

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

После ухода из России популярных брендов компьютерных и мобильных игр, мошенники изобрели новый способ обмана игроманов. Благодаря нехитрым схемам им удается заработать миллионы рублей. Об этом сообщают «Известия».

В качестве примера издание приводит историю московского подростка, который украл у матери 2,5 миллиона рублей и отдал их мошенникам, предложившим ему поиграть на ставках в Brawl Stars. За эту сумму злоумышленники предложили школьнику раскрутить его аккаунт. Как рассказал журналистами источник в правоохранительных органах, 1,8 миллиона подросток отправил через терминал на Qiwi-кошелек и абонентские номера телефонов, другую часть суммы «передал неустановленному лицу».

В компании Group-IB, занимающейся разработкой решений для защиты интеллектуальной собственности, отмечают, что это далеко не единственный случай обмана фанатов игр. Часто попадаются на крючок те, кто желает купить игровую валюту. Помимо обманов с мобильными играми, был зафиксирован всплеск мошеннических схем с пополнением счета в магазине PlayStation Store. Жертвами становятся в основном дети.

Ранее эксперты назвали способы защитить ребенка от кибермошенничества. В первую очередь следует повышать цифровую грамотность, а также использовать технические средства, например, антивирусы.

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Екатерина Подвигина
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