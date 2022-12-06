Финансировать обеспечение лекарствами детей из программы ВЗН станет «Круг добра»

Лекарства для детей с заболеваниями ВНЗ будут закупаться за счет Фонда «Круг добра»

Лекарства для детей с заболеваниями из госпрограммы высокозатратных нозологий со следующего года будут закупаться за счет средств Фонда «Круг добра». Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Путиным, сообщает РАПСИ.

«Речь идет о детях, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II, VI типов, апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей», — пояснили РАПСИ в фонде, уточнив, что, по данным Минздрава, речь идёт о 16 тысячах детей.

Таким образом, «Круг добра» становится гарантом оплаты лекарственных средств, которые нуждающиеся дети сейчас получают в рамках государственной программы ВЗН.

«Учет пациентов, процедура закупок, обеспечение препаратами детей остаётся прежним, осуществляется в рамках механизмов госпрограммы. Меняется источник финансирования. Рассчитываем, что семьи детей этого даже не заметят. Фонд, который становится домом для новых орфанных пациентов, приложит максимум усилий, чтобы помощь нашим новым подопечным оставалась стабильной и эффективной», — сказали РАПСИ в пресс-службе «Круга добра».

Фонд намерен в ближайшее время провести встречу с представителями некоммерческих организаций и пациентских сообществ, которые объединяют семьи и оказывают помощь детям, охваченным программой высокозатратных нозологий. «У нас есть более многочисленные и менее многочисленные сообщества пациентов, но все дети для нас одинаково важны, переживаем за всех. Мы благодарим за возможность помогать всех граждан России, часть налогов которых направляется через Фонд «Круг добра» на покупку дорогостоящих лекарственных препаратов и медицинских изделий детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями», — сказали в пресс-службе.

Источник средств Фонда — разница между обычной (13 процентов) и повышенной (15 процентов) ставкой налога на доходы физических лиц. Повышенную ставку платят граждане России на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год.