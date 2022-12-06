Россиянам рассказали о способе приучить себя к экологичному образу жизни

Эколог Леванова призвала людей меньше покупать и больше планировать

Первыми шагами в приучении себя к разумному потреблению должны стать формирование привычки меньше покупать, больше планировать, пытаться минимизировать количество отходов, научиться обходиться без упаковки и пакетов. Об этом «Ленте.ру» рассказала Аида Леванова, эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении ШЭР.

«Экологичный образ жизни начинается у полок в магазине, — сказала эколог. — Раздельный сбор мусора — это прекрасно, но это попытка решить уже существующую проблему, а она заключается именно в количестве отходов. Гораздо логичнее научиться эту самую проблему не создавать. Тут есть простое правило: чем меньше купишь, тем меньше выкинешь. И это касается всего в нашей жизни: продуктов, одежды, предметов интерьера, лекарств, игрушек и прочего».

В первую очередь эколог предложила ввести привычку планировать, что хорошо не только для экологии, но и для семейного бюджета. Леванова предложила составлять список покупок и четко следовать ему. Она уточнила, что, если по многим категориям лучше покупать меньше, то экологичную бытовую химию лучше брать сразу в большом размере. У многих брендов уже есть даже пятилитровые емкости.

Ваша экологичность выйдет на новый уровень, если вы заведёте себе привычку носить полезный многоразовый набор вещей. Его состав зависит от ваших потребностей и стиля жизни. Например, если вы любите пить кофе, то логично купить себе складную силиконовую кружку и носить ее всегда в сумке, так вы забудете о бумажных стаканчиках. То же касается бутылки для воды и трубочек. Если вы ходите в спортзал или часто посещаете клиники, то логично положить в свой рюкзак многоразовые бахилы Аида Леванова эколог

Еще одной полезной привычкой Леванова считает покупку продуктов на развес и без упаковки. Для этого, по ее словам, достаточно приходить за овощами и фруктами со своими мешочками, а в мясную лавку — со своим контейнером.

«Главное в этой истории не ругать и не стыдить себя, если у вас все получается не сразу. Для того чтобы привычка сформировалась, нужно время. Зато потом эта самая привычка начнет работать на вас, и уже не нужно будет делать дополнительных усилий», — заключила эколог.

Ранее Леванова заявила, что самые экологичные виды транспорта — общественные и не работающие на двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Если есть желание ездить по городу только на автомобиле, то следует отдавать предпочтение каршерингу или такси.