Макрона разозлил вопрос о возможных отключениях света во Франции

Эммануэль Макрон призвал журналистов перестать рассуждать о возможных отключениях света

Президента Франции Эммануэля Макрона разозлил вопрос журналиста о возможных отключениях света во Франции зимой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление французского лидера, сделанное по прибытии на саммит Евросоюза (ЕС) — Западные Балканы в Тиране.

Дебаты на эту тему французский президент назвал абсурдными. «Прекратите это все. Мы великая страна, у нас великая энергетическая модель, мы выдержим эту зиму, несмотря на войну», — заверил президент Франции.

Макрон отметил, что в нынешней ситуации важно, чтобы каждый выполнял свою работу. Так, власти страны и госкомпании должны прикладывать усилия для обеспечения Франции энергией, а не сеять панику среди людей.

«И к вопросу об ответственности каждого — это "энергетическая трезвость". Она не заключается в том, чтобы пугать людей разными сценариями», — напомнил президент.

Ранее Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений света в стране на фоне кризиса. Он призвал соотечественников придерживаться плана «энергетической трезвости» и заверил, что власти работают над сценариями выхода из любой ситуации.