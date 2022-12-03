Президент Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений электричества

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии в стране на фоне кризиса. Такое заявление он сделал в интервью газете Parisien.

Французский лидер заверил, что правительство страны разрабатывает сценарии выхода из любой ситуации. «Я вижу много беспокойства по этому поводу, но не поддавайтесь панике!» — заявил он.

Он призвал французов придерживаться плана «энергетической трезвости». В таком случае, уверен Макрон, мрачного сценария удастся избежать.

«Мы переживем зиму», — пообещал французский президент.

Ранее сообщалось, что Франция рискует лишиться электроэнергии на несколько дней грядущей зимой в связи с неготовностью атомных электростанций (АЭС) к сезону. Стремясь избежать отключений энергии, французское правительство призвало предприятия, местные органы власти и домохозяйства экономить.