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11:36, 6 декабря 2022Забота о себе

Названы важные мужские качества для построения здоровых отношений

Психолог Лукин: для построения крепкой семьи мужчине надо быть лидером, а не диктатором

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Для построения крепкой семьи мужчине надо забыть о токсичной маскулинности и быть в паре лидером, а не диктатором, заявил клинический психолог Константин Лукин. Некоторые другие важные для здоровых отношений мужские качества он назвал изданию The Good Men Project.

По мнению Лукина, зачастую современные мужчины несчастны из-за привитых им с детства убеждений. Из-за этого и токсичной маскулинности они ошибочно полагают, что мыть посуду или вынести мусор — это проявление слабости. Чтобы сохранить ведущую роль в отношениях, такие мужчины пытаются подменить роль лидера на роль диктатора.

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Лукин уверен, есть огромная разница между лидерством и диктатурой. По его мнению, мужчины с внутренним стержнем, но при этом способные быть мягкими, любящими, понимающими и идущими на уступки, всегда были привлекательны для женщин. «Сильные, умные, уверенные в себе и успешные женщины любят мужчин с лидерскими качествами. Это дает им пространство и свободу», — поделился своим мнением психолог.

Мужчины-лидеры не станут контролировать женщину и навязывать ей свое мнение, они предпочитают выстраивать партнерские отношения, защищать и обеспечивать свою семью, отметил Лукин. У них есть мудрость, поэтому они знают, когда нужно прогибаться и идти на компромисс, а когда быть твердым. Они не ведут себя предательски ни в личном, ни в профессиональном плане, а доверие — важная составляющая счастливой личной жизни, добавил психолог.

Ранее социологи Николас Вулфингер и Сэмюэл Перри выяснили связь между добрачными связями и шансами на брак. По их мнению, частая смена половых партнеров мешает браку только в краткосрочной перспективе.

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Наталья Обрядина
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