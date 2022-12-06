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17:40, 6 декабря 2022Россия

Минздрав рекомендовал россиянам носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Глава Минздрава Мурашко посоветовал россиянам носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россиянам стоит носить маски из-за роста заболевания ОРВИ и гриппом. Такой совет дал глава Минздрава страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он заверил, что дефицита лекарств от гриппа в России нет. Также Мурашко призвал защитить детей от распространения гриппа и ОРВИ.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что за последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3 процента.

«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3 процента), РС-вирусов (12 процентов), метапневмовирусов (10,1 процента), аденовирусов (7,2 процента)», — разъяснили в службе.

Ранее врач Тимур Пестерев назвал «Ленте.ру» признаки смертельно опасных осложнений гриппа. Поводом для вызова медиков, по словам эксперта, являются боли в области грудной клетки, а также примеси крови в мокроте, эпизоды потери сознания.

По мнению Пестерева, также следует задуматься о госпитализации, если температура не спадает в течение долгого времени.

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Анна Щербакова
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