Минздрав рекомендовал россиянам носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Глава Минздрава Мурашко посоветовал россиянам носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Россиянам стоит носить маски из-за роста заболевания ОРВИ и гриппом. Такой совет дал глава Минздрава страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он заверил, что дефицита лекарств от гриппа в России нет. Также Мурашко призвал защитить детей от распространения гриппа и ОРВИ.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что за последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3 процента.

«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3 процента), РС-вирусов (12 процентов), метапневмовирусов (10,1 процента), аденовирусов (7,2 процента)», — разъяснили в службе.

Ранее врач Тимур Пестерев назвал «Ленте.ру» признаки смертельно опасных осложнений гриппа. Поводом для вызова медиков, по словам эксперта, являются боли в области грудной клетки, а также примеси крови в мокроте, эпизоды потери сознания.

По мнению Пестерева, также следует задуматься о госпитализации, если температура не спадает в течение долгого времени.