Заблокированная в болгарском храме посол РФ рассказала об инциденте

Посол РФ Митрофанова сообщила, что находится в безопасности после инцидента в храме Софии

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова находится в безопасности после инцидента в храме Софии, где она была заблокирована из-за участников акции протеста. Об этом дипломат рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Церковь была блокирована с одной стороны. Там были полицейские, поэтому какой-то, мне кажется, опасности все это не представляло. Пытались они как-то помешать литургии, но этого не произошло», — прокомментировала инцидент российский посол.

По словам дипломатического представителя, она вышла из посольского храма через черный ход и позвонила шоферу, однако он сообщил о блокировке служебного автомобиля протестующими. Митрофанова добавила, что ей удалось уехать на другой машине.

Ранее 6 декабря сообщалось, что болгарские участники акции протеста заблокировали дорогу в русскую церковь в центре Софии, в которой находятся митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) и посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Отмечалось, что вход в заблокированный храм контролируют полицейские.