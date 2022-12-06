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10:42, 6 декабря 2022Забота о себе

Врачей обеспокоил TikTok-тренд на заклеивание рта для похудения и хорошего сна

Тиктокеров предупредили о риске задохнуться при заклеивании рта скотчем ради похудения

Фото: Shutterstock

Специалисты предупредили тиктокеров о риске задохнуться из-за моды на заклеивание рта ради похудения и хорошего сна. О тренде, который обеспокоил врачебное сообщество, пишет издание Daily Mail.

Видеоролики, рассказывающие о преимуществах заклеивания рта скотчем, набирают сотни тысяч просмотров в социальной сети TikTok. Их авторы утверждают, что этот метод помогает расслабиться, избавляет от храпа и гарантирует крепкий сон. Некоторые производители специальных лент для заклеивания рта утверждают, что вынужденное дыхание через нос способствует похудению.

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Комментируя тренд, врач-сомнолог Радж Дасгупта заявил, что при заклеенном рте легко задохнуться. «Если у вас обструктивное апноэ, это очень опасно. Доказательств пользы заклеивания немного, и я бы советовал быть осторожными и поговорить со своим терапевтом, прежде чем пробовать этот метод», — цитирует его CNBC.

Пульмонолог из Мичиганского университета Меган Эйчо полагает, что заклеивание рта может быть опасным и при насморке. «Если у вас заложен нос или искривлена носовая перегородка, можно перекрыть себе дыхание, если заклеить рот. Поэтому заклеивание рта не показано людям с болезнями носа и детям», — сказала она.

Ранее представители социальной сети TikTok и врачи выразили обеспокоенность распространяющимся «вирусным» способом избавиться от серы в ушах. В рамках опасного и популярного у подростков тренда тиктокеры заливают в уши пероксид водорода (перекись водорода).

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Александра Лисица
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