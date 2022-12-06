Песков заявил о «никогда не оставляющих в покое» Россию западных спецслужбах

Дмитрий Песков заявил, что западные спецслужбы всегда работали агрессивно против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российской контрразведки всегда было много работы, Россию никогда не оставляли в покое. Об этом сообщает ТАСС.

«У них всегда было много работы… нас никогда в покое не оставляли, всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас», — ответил Песков на вопрос, появилось ли с началом спецоперации у разведчиков больше работы.

Ранее Дмитрий Песков назвал наглым и недопустимым отношение американских спецслужб к сотрудникам российских загранучреждений и дипломатам. Так в Кремле отреагировали на заявление посла в США Анатолия Антонова об угрозах сотрудникам российской дипломатической миссии и попытках агентов спецслужб США склонить россиян к сотрудничеству.