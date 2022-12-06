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12:38, 6 декабря 2022Россия

Шойгу раскрыл потери ВСУ за ноябрь

Глава Минобороны России Шойгу сообщил, что ВСУ за ноябрь потери свыше 8300 военных

Фото: Mykola Tys / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ноябрь потеряли свыше 8,3 тысячи военных, а также пять самолетов и десять вертолетов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По словам главы военного ведомства, также противник потерял 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли значительный урон живой силе и технике украинских войск на луганско-донецком и южно-донецком направлениях, подчеркнул Шойгу.

Ранее министр обороны заявил, что Киев продолжает обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), тем самым создавая видимость угрозы ядерной катастрофы. Российские войска принимают все меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, добавил Шойгу. «В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект», — уточнил он.

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Сергей Истомин
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