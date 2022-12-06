Шойгу раскрыл потери ВСУ за ноябрь

Глава Минобороны России Шойгу сообщил, что ВСУ за ноябрь потери свыше 8300 военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ноябрь потеряли свыше 8,3 тысячи военных, а также пять самолетов и десять вертолетов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По словам главы военного ведомства, также противник потерял 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли значительный урон живой силе и технике украинских войск на луганско-донецком и южно-донецком направлениях, подчеркнул Шойгу.

Ранее министр обороны заявил, что Киев продолжает обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), тем самым создавая видимость угрозы ядерной катастрофы. Российские войска принимают все меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, добавил Шойгу. «В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект», — уточнил он.

