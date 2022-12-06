Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:21, 6 декабря 2022Россия

Детский омбудсмен отреагировала на установку памятника Сталину во дворе школы

Омбудсмен Волынец заявила, что не получала жалоб на памятник Сталину во дворе школы

Кадр: «Татарстан-24»

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец не получала обращений по поводу установки памятника Сталину во дворе школы в Набережных Челнах. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Нужно выяснить законность установления памятника по архитектурному регламенту с учетом того, что это территория частной школы. Я надеюсь, это решение было принято после обсуждения с родителями учеников. По крайней мере, ко мне как уполномоченному никто не обращался с просьбой принять меры. Это может значить, что школьников и их родителей этот факт не смущает», — высказалась омбудсмен.

По мнению Волынец, это хороший повод задуматься об общественном запросе, который мог послужить причиной появления памятника.

«Даже если школьники не знают кто он такой, то после могут заинтересоваться личностью этого государственного деятеля и его ролью в жизни страны», — подчеркнула Волынец.

Ранее стало известно, что памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину появился во дворе частного учебного заведения «Смеем мечтать!».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Фермера арестовали по обвинению в убийстве сотрудника ФСБ на охоте
Россиянка дистанционно оформила карту Visa на Шри-Ланке и поделилась опытом
США нарастили закупки товаров из России
Бородина усомнилась в «сказочности» Бали после принятия закона о запрете секса
В здании Госпогранслужбы Азербайджана произошел пожар
Жилье в арендных домах обойдется дороже квартир в обычных
Детский омбудсмен отреагировала на установку памятника Сталину во дворе школы
Российский игрок клуба НХЛ получил перелом челюсти из-за попадания шайбы в лицо
Диетолог назвала замедляющий старение организма алкогольный напиток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.