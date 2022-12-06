Детский омбудсмен отреагировала на установку памятника Сталину во дворе школы

Омбудсмен Волынец заявила, что не получала жалоб на памятник Сталину во дворе школы

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец не получала обращений по поводу установки памятника Сталину во дворе школы в Набережных Челнах. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Нужно выяснить законность установления памятника по архитектурному регламенту с учетом того, что это территория частной школы. Я надеюсь, это решение было принято после обсуждения с родителями учеников. По крайней мере, ко мне как уполномоченному никто не обращался с просьбой принять меры. Это может значить, что школьников и их родителей этот факт не смущает», — высказалась омбудсмен.

По мнению Волынец, это хороший повод задуматься об общественном запросе, который мог послужить причиной появления памятника.

«Даже если школьники не знают кто он такой, то после могут заинтересоваться личностью этого государственного деятеля и его ролью в жизни страны», — подчеркнула Волынец.

Ранее стало известно, что памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину появился во дворе частного учебного заведения «Смеем мечтать!».

