Сексолог предупредил об опасности оргазмов во сне

Сексолог Андрей Булах предупредил, что частые эротические сны и оргазмы мешают выспаться

Оргазмы во сне не являются отклонением или симптомом сексуального расстройства, но иногда они все же могут представлять опасность для психического и физического здоровья, предупредил сексолог Андрей Булах. Он объяснил «Газете.ru», что частые эротические сны мешают выспаться и отдохнуть.

По словам Булаха, оргазм во сне не отличается от оргазма, который люди испытывают во время полового акта. У мужчины также происходит эякуляция, а у женщины — сокращение мышц влагалища, матки и тазового дна.

«Это явление считается вариантом так называемого психоэмоционального оргазма. Он возникает при возбуждении зон мозга, отвечающих за сексуальную разрядку. Но при этом стимуляция эрогенных зон отсутствует или минимальна», — прокомментировал сексолог.

Булах отметил, что оргазм во сне — это не сексуальное расстройство, но бывают ситуации, когда может понадобиться помощь специалиста. Так, по его словам, частые эротические сны и оргазмы могут мешать выспаться, тем самым лишая человека полноценного отдыха. Также у некоторых людей оргазм во сне может вызвать чувство вины и даже тревоги. В подобных случаях нужно обращаться к психологу.

37 процентов женщин к 45 годам испытывают оргазм во сне. У мужчин этот показатель равен 80 процентам

Булах добавил, что некоторые люди во время эротических снов могут быть физически активны. Они мастурбируют и ходят во сне, рискуя получить травмы, в том числе и интимных мест.

Ранее сексолог Каролина Путинцева назвала оргазмы во сне естественным явлением, сопровождающим длительное воздержание. Она также отметила, что долгое отсутствие секса, вопреки расхожему мнению, не вредит организму.