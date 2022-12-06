Экономист назвал минусы нового вида пенсий в России

В России решили поменять накопительную пенсию на индивидуальные инвестиционные счета

Накопительную пенсию в России решили поменять на индивидуальные инвестиционные счета, ранее предложенные Минфином России. Насколько это выгодно, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Его слова приводит URA.RU.

По словам профессора, к инвестиционному счету человек будет обращаться самостоятельно. Также он сможет привлекать к управлению банки, негосударственные пенсионные фонды или компании. «Система накопительных пенсий прекратит свое существование», — заявил Сафонов.

Он отметил, что с помощью новой системы россиянам будет сложно накопить на безбедную старость. по его мнению, у работающих нет возможности делать отчисления, либо они будут очень маленькими. Это не даст никакого серьезного прироста в улучшении пенсии в будущем. «Либо просто инфляция опередит инвестиционные доходы, заработанные в негосударственных пенсионных фондах», — объяснил экономист.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать пожилым россиянам тринадцатую пенсию с декабря 2022 года.