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17:36, 6 декабря 2022Из жизни

Женщина решила отпугнуть насекомых огнем и получила смертельные ожоги

ABC Action News: в США женщина скончалась от ожогов после попытки отпугнуть насекомых

Фото: Almos Bechtold / Unsplash

Николь Фольц из штата Флорида, США, разожгла костер, решив отпугнуть насекомых, и получила смертельные ожоги. Об этом сообщает ABC Action News.

Несчастный случай произошел на заднем дворе дома Николь и ее мужа Джеффа. 38-летняя женщина общалась с семьей и лучшим другом и следила за огнем. «Николь подбросила еще одно полено в костер и налила в него бензин. Внезапно канистра у нее в руках воспламенилась и взорвалась, и она в панике побежала», — рассказывает Джефф. Затем Николь остановилась, упала на землю и покатилась, пытаясь потушить огонь.

Женщину доставили в больницу с ожогами почти 100 процентов тела. Она скончалась через три дня. 11-летний сын Николь также получил травмы в тот день. Он провел в больнице 12 дней и сейчас восстанавливается дома после ожогов второй и третьей степеней.

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Сеть ресторанов, в которой работала Николь, собирает пожертвования для семьи. Сбор средств также ведется на краудфандинговой платформе GoFundMe. Убитая горем семья Николь призывает людей соблюдать правила пожарной безопасности. «Она была одним из лучших и искренних людей во всем мире. В ней была неистовая сила. Все ее любили», — говорит Джефф о покойной жене.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии электрик одного из предприятий выжил после падения в чан с расплавленным алюминием. Мужчине удалось подняться на ноги, хотя он получил обширные ожоги и травмы.

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Алиса Удовик
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