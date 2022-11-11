Мужчина упал в чан с расплавленным алюминием и выжил

Daily Mail: рабочий из Швейцарии выжил после падения в чашу с расплавленным алюминием

В городе Санкт-Галлен, Швейцария, электрик одного из предприятий выжил после падения в чан с расплавленным алюминием. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что 25-летний рабочий провалился в чашу с расплавленным металлом, погрузившись туда по колено. Температура алюминия составляла 720 градусов по Цельсию. Мужчине удалось подняться на ноги, он получил обширные ожоги и травмы. После несчастного случая рабочего доставили на вертолете в больницу. Городская полиция расследует причины произошедшего, сказано в заявлении правоохранительных органов.

Ранее в Санкт-Галлене женщина сумела выжить после того, как трижды попала под колеса собственной машины за несколько минут. Автомобилистка припарковала машину на склоне, после чего покинула салон, оставив двигатель включенным. Транспортное средство начало скатываться вниз и, пытаясь его остановить, женщина упала на землю и попала под колеса.

В ноябре жителю Индии удалось выжить после падения на полутораметровый железный штырь, который проткнул насквозь его шею. Уточнялось, что врачи провели трехчасовую операцию, в ходе которой они смогли удалить штырь из шеи пострадавшего.