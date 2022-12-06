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14:25, 6 декабря 2022Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли секреты самых необычных профессий

«Секрет фирмы» запустило видеоподкаст «Омайджоб!» о бизнесе и экономике

Фото: Unsplash

Медиа о бизнес-лайфстайле «Секрет фирмы» запустило видеоподкаст «Омайджоб!». В нем исследуются все сферы бизнеса и экономики, в том числе самые необычные.

Журналистка Диана Листопад в подкасте «Омайджоб!» не только пообщается с работниками скорой помощи и психиатрической больницы, натурщиками, каскадерами, но и ощутит нюансы их профессий на себе, чтобы точно узнать цену такой работы.

В первом эпизоде «Омайджоб!» слушатели побывают в крематории и узнают, как открыть свое дело в сфере ритуальных услуг. Им расскажут, до скольки градусов должна нагреваться печь крематория и какие бывают последние желания клиентов.

Каждый выпуск знакомит с необычными героями, но в основном исследует экономические и социологические параметры той или иной профессии. Например, журналисты узнали, что в среднем работа натурщика в художественном вузе приносит 450 рублей в час, а прыгнуть под машину будучи каскадером принесет уже 30 тысяч рублей.

Эпизоды выходят каждый понедельник и четверг на сайте «Секрета фирмы», на страницах издания в соцсетях, а также на Hi-Fi-стриминге Звук, YouTube, Rutube и других платформах.

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Варвара Кошечкина
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