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11:10, 6 декабря 2022Россия

При пожаре в российском жилом доме заживо сгорел подросток

При пожаре в жилом доме в Тверской области погиб подросток
СюжетПожар в Москве:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

При пожаре в жилом доме в Тверской области заживо сгорел подросток. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщается на сайте управления СК по российскому региону.

Инцидент произошел в деревне Юминское Приволжского сельского поселения Кимрского района. На момент пожара в помещении находились трое взрослых и двое детей.

Погибший был на мансарде и не смог выбраться из-за распространившегося огня.

2 декабря стало известно, что в Москве на улице Генерала Белова при пожаре в квартире жилого дома заживо сгорел человек. Его тело обнаружили пожарные.

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Евгения Куликова
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