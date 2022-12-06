При пожаре в российском жилом доме заживо сгорел подросток

При пожаре в жилом доме в Тверской области погиб подросток

При пожаре в жилом доме в Тверской области заживо сгорел подросток. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщается на сайте управления СК по российскому региону.

Инцидент произошел в деревне Юминское Приволжского сельского поселения Кимрского района. На момент пожара в помещении находились трое взрослых и двое детей.

Погибший был на мансарде и не смог выбраться из-за распространившегося огня.

2 декабря стало известно, что в Москве на улице Генерала Белова при пожаре в квартире жилого дома заживо сгорел человек. Его тело обнаружили пожарные.