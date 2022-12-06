В здании Госпогранслужбы Азербайджана произошел пожар

В Академии Госпогранслужбы Азербайджана произошел пожар, известно о 14 пострадавших

В административном здании Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана произошел пожар, также известно о госпитализации 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями страны.

«В результате происшествия по причине отравления дымом в настоящее время госпитализированы 14 человек», — сказано в заявлении. Уточняется, что на место происшествия привлекли десять бригад скорой помощи. Как сообщает МЧС Азербайджана, возгорание образовалось на крыше административного здания Академии ГПС. По информации министерства, пожар удалось ликвидировать в короткий срок.

Ранее в Баку произошел пожар в высотном здании Trump International Hotel and Tower, который охватил с 13-го по 20-й этажи 130-метрового сооружения. Сообщалось об одном пострадавшем, он отравился дымом. Отмечается, что пожарные устранили возгорание. Возведение 33-этажного здания началось в 2008 году.

