В Азербайджане загорелся «небоскреб Трампа»

В столице Азербайджана Баку произошел пожар в высотном здании Trump International Hotel and Tower. Об этом сообщает агентство АПА.

Пожар охватил с 13-го по 20-й этажи 130-метрового здания. Пожарные ликвидировали возгорание, РИА Новости сообщает об одном пострадавшем, который отравился дымом.

Возведение 33-этажного здания началось в 2008 году. Открытие отеля было запланировано на лето 2015 года, однако этого так и не произошло, здание пустует. Небоскреб входит в пятерку высочайших зданий Азербайджана. После победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году от использования имени бизнесмена в названии высотки было решено отказаться.

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