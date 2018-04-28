Азербайджанский «небоскреб Трампа» снова загорелся

В столице Азербайджана Баку во второй раз в течение дня загорелось высотное здание Trump International Hotel and Tower. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

На место происшествия привлечены подразделения противопожарной службы МЧС страны, которые пытаются ликвидировать возгорание. Днем 28 апреля им на это потребовалось около трех часов. Тогда пожар охватил с 13-го по 20-й этажи 130-метрового здания. По данным МЧС, сгорело около 400 квадратных метров стекловаты под пластиковой облицовкой здания. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев заявил, что в результате пожара днем никто не пострадал.

Возведение 33-этажного здания началось в 2008 году. Открытие отеля было запланировано на лето 2015 года, однако этого так и не произошло, здание пустует. Небоскреб входит в пятерку высочайших зданий Азербайджана. После победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году от использования имени бизнесмена в названии высотки было решено отказаться.

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