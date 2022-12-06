В Нальчике провели благотворительную акцию «Полка радости»

В Нальчике провели акцию «Полка радости» для сбора подарков воспитанникам интерната

Благотворительную акцию «Полка радости» провели в Нальчике, Кабардино-Балкария, в честь Нового года. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, идея организации мероприятия принадлежит Многофункциональному молодежному центру. Все желающие могут сделать подарки к Новому году воспитанникам интерната в республиканском селе Нартан. Известно, что ранее они разместили записки с пожеланиями в специальную коробку.

В качестве сюрприза для школьников могут выступать книги, игрушки, а также канцелярские принадлежности и различные предметы гардероба. Отмечается, что подобная акция проходит в Кабардино-Балкарии впервые. «Полки радости» будут открыты для сбора подарков в столице региона до 26 декабря.

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