Топливный кризис оказался выгодным для зеленой энергетики
Сектор альтернативных источников энергии получил выгоду от топливного кризиса, развивающегося на фоне спецоперации российских войск на Украине, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) о состоянии отрасли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2022 году.
Страны, обеспокоенные вопросами энергобезопасности в условиях геополитического конфликта с Россией, оказались более мотивированными к развитию сектора альтернативной генерации. Солнечные и ветряные электростанции помогают снизить зависимость от ископаемого топлива, которое рекордно подорожало. Ожидается, что в период с 2022 по 2027 год мощность сектора ВИЭ вырастет на 2400 гигаватт — речь идет об объемах, сопоставимых с актуальными мощностями сегодняшнего Китая.
Нынешний прогноз на 30 процентов более оптимистичен, чем год назад. Уже к 2025 году ВИЭ должны обойти по выработке угольную электрогенерацию, сейчас занимающую первое место. «Это ясный пример того, как нынешний энергокризис может стать моментом исторического разворота к более чистой, более надежной энергосистеме. Ускоренное развитие сектора ВИЭ играет ключевую роль в том, чтобы сохранить возможности для сдерживания глобального потепления в пределах 1,5 градуса», — пояснил глава МЭА Фатих Бироль.
Европе успехи в развитии альтернативной энергетики, обеспечившие рекордный рост солнечной и ветряной генерации, уже помогли сэкономить на газе существенные суммы, обратили внимание исследовательские организации E3G and Ember. За период с марта по сентябрь нынешнего года речь идет об 11 миллиардах долларов.