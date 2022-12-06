Топливный кризис оказался выгодным для зеленой энергетики

МЭА: ВИЭ получили выгоду от энергокризиса и к 2025 году обойдут уголь в электрогенерации

Сектор альтернативных источников энергии получил выгоду от топливного кризиса, развивающегося на фоне спецоперации российских войск на Украине, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) о состоянии отрасли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2022 году.

Страны, обеспокоенные вопросами энергобезопасности в условиях геополитического конфликта с Россией, оказались более мотивированными к развитию сектора альтернативной генерации. Солнечные и ветряные электростанции помогают снизить зависимость от ископаемого топлива, которое рекордно подорожало. Ожидается, что в период с 2022 по 2027 год мощность сектора ВИЭ вырастет на 2400 гигаватт — речь идет об объемах, сопоставимых с актуальными мощностями сегодняшнего Китая.

Нынешний прогноз на 30 процентов более оптимистичен, чем год назад. Уже к 2025 году ВИЭ должны обойти по выработке угольную электрогенерацию, сейчас занимающую первое место. «Это ясный пример того, как нынешний энергокризис может стать моментом исторического разворота к более чистой, более надежной энергосистеме. Ускоренное развитие сектора ВИЭ играет ключевую роль в том, чтобы сохранить возможности для сдерживания глобального потепления в пределах 1,5 градуса», — пояснил глава МЭА Фатих Бироль.

Европе успехи в развитии альтернативной энергетики, обеспечившие рекордный рост солнечной и ветряной генерации, уже помогли сэкономить на газе существенные суммы, обратили внимание исследовательские организации E3G and Ember. За период с марта по сентябрь нынешнего года речь идет об 11 миллиардах долларов.