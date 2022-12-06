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18:22, 6 декабря 2022Среда обитания

Жилье в арендных домах обойдется дороже квартир в обычных

«Циан»: снять квартиру в арендных домах на 30% дороже, чем в обычных

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Снять квартиру в арендных домах, массовое строительство которых предложили в России, обойдется значительно дороже, чем в обычных. Об этом рассказали в компании «Циан. Аналитика», пишет «Газета.ру».

Глава компании Алексей Попов считает, что сделать аренду в таких домах дешевле, чем в существующем жилом фонде, не получится. «Этим попыткам — запустить массовое строительство арендных домов — уже много лет. Пока фактическая реализация таких проектов приводила к тому, что появлялись пусть и достаточно качественные, но при этом единичные в региональном масштабе объекты, где ставки аренды на 30-40 процентов выше средних уровней», — пояснил он.

Совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин добавил, что многие россияне находятся в непростом финансовом положении, поэтому большинство будут выбирать самые доступные объекты, то есть не в арендных домах. Арендные квартиры стоит ориентировать на более обеспеченную аудиторию, которая готова заплатить больше ради удобной локации, дизайнерской отделки и сервиса.

Массово строить арендные дома с дешевыми квартирами предложили ранее в Госдуме. По словам авторов инициативы, мера позволит вывести из серой зоны рынок аренды жилья и обеспечить граждан доступными и комфортными квартирами. Инвесторам таких зданий хотят предоставлять льготы на 10 лет — с них не будут взимать доход на прибыль, на землю, на владение объектом, а также дадут возможность получить льготные кредиты на финансирование стройки.

Александра Качан
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