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07:08, 6 декабря 2022Бывший СССР

В США заявили о росте оперативной совместимости сил Украины и НАТО

Госдеп: потенциальная оперативная совместимость войск Украины с силами НАТО повысилась

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США считают, что потенциальная оперативная совместимость войск Украины с силами НАТО повысилась. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган, передает ТАСС.

Она уточнила, что основывает свое мнение на результатах последних десяти месяцев. «Произошло много такого, что усиливает возможности Украины быть оперативно совместимой с НАТО: техника, которую они получают, подготовка, которую они проходят, системы, которые они используют», — объяснила дипломат.

Данниган напомнила, что Вашингтон проводит политику «открытых дверей» НАТО, и Украина не является исключением.

В октябре сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут на автоматизированную систему логистики НАТО LOGFAS. Переход осуществят в рамках реформы оборонных закупок. «Программа станет одним из главных инструментов цифровизации логистики в вооруженных силах и обеспечит логистическое планирование не только международной помощи», — рассказали в минобороны Украины.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев де-факто уже вступил в НАТО. «На фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти доводы скоро закончатся», — резюмировал чиновник.

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Марина Совина
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