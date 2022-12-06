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10:49, 6 декабря 2022Силовые структуры

В отношении избитой сожителем и убившей его россиянки возбудили уголовное дело

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении женщины, убившей мужа при самообороне

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, которая во время самообороны убила сожителя. Об этом во вторник, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину обвиняют в преступлении по статье 108 («Убийство, совершенное при превышении пределов обороны») УК РФ. По данным следствия, вечером 30 ноября между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина принялся избивать женщину. Под рукой у нее оказался нож, которым она ударила сожителя в ногу. От ранения мужчина скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области россиянин спросонья не узнал друга, зарезал и вытолкнул его в окно.

Илона Палей
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