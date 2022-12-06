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07:03, 6 декабря 2022Из жизни

Сотрудницу школы обвинили в сексе с учеником и спаивании несовершеннолетних

В США сотрудница школы напоила детей алкоголем и занялась сексом с учеником

Фото: Shutterstock

Сотрудницу школы из штата Джорджия, США, обвинили в том, что она напоила детей алкоголем и занялась сексом с одним из учеников. Об этом сообщает New York Post.

43-летняя Луиз Терри проработала в школе более 20 лет. Ее руководство обратилось в полицию после вечеринки, устроенной в честь Хэллоуина, на которой несовершеннолетние употребляли алкоголь. По словам шерифа округа Джимми Дэвенпорта, поводом для этого стали жалобы родителей.

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Женщину арестовали и предъявили ей ряд обвинений. В частности, Терри обвиняется в одном случае насилия, двух случаях растления малолетних и десяти случаях спаивания алкоголем несовершеннолетних.

Американка содержится под стражей. На время следствия Терри отправили в оплачиваемый административный отпуск. Представитель школы заявил, что округ был шокирован и опечален произошедшим.

Ранее сообщалось, что родители учеников средней школы в пригороде Глазго, Шотландия, потребовали увольнения 33-летней учительницы физики Кирсти Бьюкен после того, как нашли в интернете ее интимные фотографии. Школьники знали об ее хобби и обменивались ее фотографиями между собой.

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Алиса Дмитриева
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