Учеников московской школы проверят на пропаганду ЛГБТ из-за видео в смартфоне

SHOT: учеников московской школы проверяют на факт пропаганды ЛГБТ из-за видео в смартфоне

В одной из школ Москвы, которая находится в Северном Бутово, учеников проверяют на факт пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет SHOT в Telegram-канале.

По его данным, полиция начала проверку после сообщений от заместителя директора образовательного учреждения — та рассказала, что два девятиклассника и одна восьмиклассница распространяют среди подростков видео сомнительного содержания.

По мнению сотрудницы школы, запись в смартфонах учеников пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних.

Baza в Telegram-канале сообщает, что на видеозаписи, снятой еще в октябре, школьники играли в «Правду или действие». Во время игры одному из подростков выпало действие — поцеловать другого мальчика. Тот выполнил задание, которое сняли на видео. Двух подростков, которые поцеловались, хотят поставить на внутренний учет в школе, утверждает издание.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии. Роскомнадзор сможет включать пропагандирующие ЛГБТ ресурсы в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования.