Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 6 декабря 2022Россия

Учеников московской школы проверят на пропаганду ЛГБТ из-за видео в смартфоне

SHOT: учеников московской школы проверяют на факт пропаганды ЛГБТ из-за видео в смартфоне

Фото: Яндекс.Карты

В одной из школ Москвы, которая находится в Северном Бутово, учеников проверяют на факт пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет SHOT в Telegram-канале.

По его данным, полиция начала проверку после сообщений от заместителя директора образовательного учреждения — та рассказала, что два девятиклассника и одна восьмиклассница распространяют среди подростков видео сомнительного содержания.

Материалы по теме:
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?» Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?»Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
27 октября 2022
«Голубые роились вокруг меня» Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
«Голубые роились вокруг меня»Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
19 июля 2022

По мнению сотрудницы школы, запись в смартфонах учеников пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних.

Baza в Telegram-канале сообщает, что на видеозаписи, снятой еще в октябре, школьники играли в «Правду или действие». Во время игры одному из подростков выпало действие — поцеловать другого мальчика. Тот выполнил задание, которое сняли на видео. Двух подростков, которые поцеловались, хотят поставить на внутренний учет в школе, утверждает издание.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии. Роскомнадзор сможет включать пропагандирующие ЛГБТ ресурсы в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ за ноябрь
Макгрегор пообещал стереть Порье с лица земли
Бизнес-центр в Донецке попал под обстрел ВСУ
Одетый в камуфляж неизвестный с пулеметом ранил двух полицейских в Новошахтинске
Стало известно о планах сети «Стокманн» открыться на месте H&M в Москве
В Госдуме сообщили о новом обмене военнопленными с Украиной
В Госдуме прокомментировали идею переименовать Волгоград обратно в Сталинград
Власти подтвердили увеличение числа погибших при взрыве газа в Нижневартовске
Умерла актриса из сериала «Морская полиция: Гавайи» Якира Чемберс
В Иране заморозят банковские счета женщинам без хиджаба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.