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16:56, 6 декабря 2022Россия

Пьяный россиянин расчленил бездомную собаку у дверей собственной квартиры

Житель Татарстана расчленил собаку в подъезде общежития и выбросил останки в подвал

Фото: Telegram-канал Mash Iptash

Житель села Верхний Услон Республики Татарстан расчленил бездомную собаку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

2 декабря пьяный россиянин поймал местную дворняжку, затащил ее в подъезд общежития на улице Автодорожной и расправился с животным прямо возле дверей собственной квартиры, где мужчина проживает с женой и ребенком. Останки собаки он выбросил в подвал.

Кровавые следы и тело животного нашли соседи россиянина, после чего вызвали полицию. Как пишет издание, мужчину задержали. Он признался в содеянном, однако не смог объяснить причины своего поступка. Как утверждают жители общежития, их сосед и раньше избивал бездомных животных.

Ранее житель Хабаровского края захотел съесть собаку и жестоко убил случайно зашедшее к нему во двор животное. Все это произошло на глазах у соседских детей, игравших неподалеку.

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Константин Лысяков
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