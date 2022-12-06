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20:06, 6 декабря 2022Силовые структуры

Бывшему сотруднику ГИБДД дали условный срок за получение 41 взятки

В Ленобласти экс-сотруднику ГИБДД дали условный срок за получение 41 взятки на 47 млн руб

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ленобласти бывшего сотрудника ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району приговорили к шести годам колонии условно за получение 41 взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также мужчину оштрафовали на девять миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение семи лет. Он получил условный срок, так как полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог изобличить соучастников.

По данным следствия, фигурант входил в состав ОПГ численностью 13 человек, членами которой были сотрудники ГУ МВД и Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора. В период с марта 2018 по август 2019 года подельники получили более 47 миллионов рублей от компаний и физических лиц, работающих в сфере грузоперевозок.

За вознаграждение правоохранители обещали коммерсантам не привлекать их к ответственности за возможные нарушения. Дела в отношении девяти соучастников осужденного сейчас находятся на рассмотрении в Выборгском городском суде.

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Елизавета Новикова
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