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19:09, 6 декабря 2022Бывший СССР

Генерал ВСУ заявил о смене тактики российских войск после прихода Суровикина

Генерал ВСУ Сырский: Россия сменила тактику ведения боя с приходом командующего Суровикина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С момента, как генерал армии Сергей Суровикин пришел к командованию Объединенной группировкой войск в ходе спецоперации (СВО), российская армия изменила тактику ведения боев. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский.

По его словам, давление на восточном фронте усилилось. Ситуация стала напряженной, а российские войска ежедневно атакуют украинские позиции.

«Тактика, в основном, мы наблюдаем, что поменялась с назначением Суровикина. Произошло увеличение и авиационных, ракетных ударов. Ну и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов», — отметил Сырский.

Ранее военный эксперт Валентин Василеску заявил, что с приходом Суровикина подход к СВО существенно изменился. По его словам, «переключатель» ситуации на Украине сейчас находится в руках российского генерала.

Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск в октябре. На этот пост его назначил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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Варвара Кошечкина
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