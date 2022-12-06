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19:29, 6 декабря 2022Бывший СССР

Уничтожение танка ВСУ под Сватово попало на видео

Россия уничтожила украинский танк, пытавшийся прорвать оборону на линии фронта в ЛНР

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшийся прорвать оборону на сватовском участке фронта в ЛНР. Ликвидация боевой машины попала на видео. Кадры публикует РИА Новости.

Уточняется, что танк уничтожило одно из подразделений Западного военного округа Вооруженных сил РФ. Для этого использовались противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

«Украинский танковый экипаж участвовал в попытке прорвать нашу оборону. Разведка (его) выявила. Вместе с корректировщиками уничтожили его из ПТУР», — рассказал агентству российский военный.

Ранее сообщалось, что за неделю артиллеристам Росгвардии удалось уничтожить порядка 40 объектов ВСУ. Также они изъяли 60 единиц огнестрельного оружия и задержали более 20 предполагаемых пособников украинской армии.

Варвара Кошечкина
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