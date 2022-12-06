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09:45, 6 декабря 2022Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе шпионства при помощи Telegram

Эксперты Positive Technologies предупредили о вирусе-шпионе TgRAT, использующем Telegram

Фото: Unsplash

Специалисты компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies обнаружили вредоносную программу TgRAT, которая использует Telegram для кражи конфиденциальной информации. Пресс-релиз, в котором эксперты предупредили россиян о новом способе шпионства при помощи мессенджера, доступен РБК.

Вирус использует инфраструктуру Telegram в качестве каналов управления и может делать снимки экрана, скачивать файлы на атакуемый узел, загружать данные с узла на управляющий сервер, объяснили специалисты.

«Исследование исходного кода показало, что TgRAT создан целенаправленно под конкретные ПК, на которых злоумышленники планируют хищение конфиденциальной информации», — заявили в компании. Вирус проверяет имя узла, на котором он запущен, и если имя не совпадает со значением, вшитым в тело программы, вредоносное ПО завершает свою работу, заверили в Positive Technologies.

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Для защиты от вируса-шпиона эксперты рекомендовали использовать программы для анализа трафика и обращать внимание на исходящий трафик с внутренних корпоративных серверов на серверы Telegram. Помимо этого, анализ трафика внутри сети позволит выявлять сетевые туннели и нестандартное общение между серверами и защитить узлы с помощью антивируса, отметили специалисты.

Как сообщил руководитель отдела реагирования на угрозы информационной безопасности Positive Technologies Денис Гойденко, популярность мессенджера во многих компаниях подталкивает злоумышленников к разработке средств эксплуатации Telegram для скрытого управления и кражи конфиденциальной информации. Одним из наиболее эффективных подходов к выявлению подобных каналов утечки эксперт назвал использование антивирусов на всех узлах.

Ранее IT-эксперт Андрей Слободчиков рассказал, что чаще всего Telegram-мошенники заманивают пользователей обещаниями заработка с помощью криптовалюты, а также распространяют вредоносные файлы и сомнительные ссылки.

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Олег Давыдов
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