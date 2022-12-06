Стало известно о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области

Бывший депутат Рады Кива заявил о поражении крупнейшей в Киевской области Трипольской ТЭС

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что была поражена крупнейшая в Киевской области Трипольская тепловая электростанция (ТЭС) в результате ударов. Его слова передает РИА Новости.

«Вчерашним российским ракетам удалось поразить Трипольскую тепловую электрическую станцию — самую мощную электростанцию в Киевской области», — утверждает он. Бывший депутат отметил, что ТЭС является самым крупным поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Как сказал Кива, специалисты сейчас оценивают возможность восстановления и степень ущерба Трипольской ТЭС.

Ранее глава правления национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что производство электроэнергии на Украине могут восстановить в течение одного-двух дней. Он назвал наиболее пострадавшие регионы, среди которых оказалась Одесская область. По словам Кудрицкого, напряжение подается по резервным схемам питания.