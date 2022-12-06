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08:34, 6 декабря 2022Бывший СССР

На Украине назвали сроки восстановления производства электричества

В «Укрэнерго» заявили, что восстановят производство электричества за один-два дня

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Производство электричества на Украине могут восстановить за один-два дня. Такие сроки назвал глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Дефицит в энергосистеме будет сегодня-завтра, пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность», — заявил он.

Кудрицкий также отметил, что есть регионы, которые пострадали больше остальных, например, Одесская область. «Сейчас мы подаем напряжение туда по резервным схемам питания, чтобы запитать, прежде всего, критическую инфраструктуру города и хотя бы частично подать электроэнергию гражданам», — добавил глава «Укрэнерго».

Ранее в Одессе пропало электричество после ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Также обесточенными оказались большинство общин в Одесской области.

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Алевтина Запольская
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